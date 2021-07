Link-E-Scooter sollen Verkehrssünder einbremsen

Die auch in Wien verfügbaren elektrischen Leih-Roller namens Link sollen in Zukunft Verkehrssünder automatisch einbremsen. „Chronisch unsichere“ Lenker dürfen dann zudem gar nicht mehr fahren, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des dahinterstehenden Unternehmens Superpedestrian. „Rücksichtslose Fahrer, missachtete Regeln und die teilweise hohe Unfallgefahr“ hätten für Kritik an E-Scootern gesorgt. Deshalb sei ein Sicherheitssystem entworfen worden, das nun getestet wird.