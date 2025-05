Regierung springt für Marterbauer in die Bresche

Während Opposition, NGOS und sogar rote Bastionen wie AK und ÖGB scharfe Kritik am von Markus Marterbauer präsentierten Doppelbudget üben, springen die Regierungsparteien für den SPÖ-Finanzminister in die Bresche. Auch Vertreter aus der Wirtschaft sehen in den geplanten Sparmaßnahmen positive Schritte.