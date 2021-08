Großangelegte Suchaktion nach 80-Jährigem

Bei der Polizei Matrei wurde Mittwochabend Anzeige erstattet, dass auf einem Forstweg im Bereich oberhalb von Mattersberg vermutlich seit einigen Tagen ein Pkw abgestellt sei. „Nachdem der Zulassungsbesitzer, ein 80-jähriger Osttiroler, an seiner Wohnadresse nicht erreicht werden konnte, wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine großangelegte Suchaktion im teilweise sehr unwegsamen alpinen Gelände zwischen Mattersberg und dem Gipfel des Kegelstein eingeleitet“, schildert die Polizei.