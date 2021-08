E-Scooter-Lenkerin prallte gegen offene Autotüre

Ein 51-jähriger Villacher hatte gerade seinen Pkw eingeparkt und danach die Fahrertüre geöffnet. Laut seinen Angaben hatte er zuvor in den Rückspiegel geblickt. Die junge Lenkerin des E-Scooters, die ebenfalls in Villach wohnhaft ist, prallte gegen die geöffnete Fahrzeugtüre und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.