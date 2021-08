Künstlerin verarbeitet Geschenke von Mutter Natur

Sie schätzt das, was Mutter Erde uns schenkt: Seit über drei Jahrzehnten arbeitet Brigitte Achatz mit Ton. In ihrer Pension hat die Waldorfpädagogin auch mehr Zeit dafür. Fast täglich ist sie in ihrer Werkstatt in Ferlach aktiv. Achatz arbeitet nicht an der Drehscheibe, sondern formt die Stücke rein händisch.