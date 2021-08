Tobender (37) bedrohte Mutter und Polizisten

Wüste Drohungen hat ein alkoholisierter Mann am Mittwochvormittag bei einer Wiener Busstation im Bezirk Döbling ausgestoßen, gerichtet gegen seine Mutter, in deren Begleitung er war, jedoch auch gegen Passanten. Eintreffende Polizisten wurden ebenfalls mit Schimpftiraden bedacht, ehe der Verdächtige eine Bierflasche zerbrach und mit den gläsernen Resten in seiner Hand auf die Beamten zuging.