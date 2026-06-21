Florianis kämpfen bei Zimmerbrand mit der Hitze

Von Festvorbreitungen in den Einsatz

Die Mitglieder der Feuerwehr Radlbrunn hatten einen entscheidenden Vorteil: Sie waren gerade mit Vorbereitungsarbeiten für ihr Feuerwehrfest beschäftigt und konnten deshalb binnen kürzester Zeit ausrücken. Unter schwerem Atemschutz kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen, während weitere Feuerwehren zur Unterstützung eintrafen.

Besonders zu schaffen machte den Einsatzkräften die enorme Hitze. Bei hochsommerlichen Temperaturen verlangte der Einsatz den Feuerwehrleuten alles ab.