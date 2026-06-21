Hitzeschlacht! Doch ein Duo bewies kühlen Kopf

Rot-weiß-rote Damen am Stockerl

Bei den Damen war wiederum Tanja Priller eine Klasse für sich. Die Deutsche, die im Vorjahr als Vierte noch knapp am Podium vorbeigeschrammt war, konnte diesmal alle vier Etappen für sich entscheiden. „Damit konnte ich mir einen großen Traum erfüllen“, strahlte die Siegerin, die gleich zwei Österreicherinnen am Ende hinter sich lassen konnte. Mit der in Graz lebenden Kärntnerin Nina Mosser („Es war mein erstes Etappenrennen“) sowie der Tirolerin Bianca Somavilla landeten zwei rot-weiß-rote Athletinnen am Stockerl.