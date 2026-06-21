Archäologen gingen mit reicher „Beute“ nach Hause

Während in Sarasdorf bei Bruck an der Leitha die Energiewende Fahrt aufnimmt, öffnet sich unter den Baggern überraschend ein Fenster in eine längst vergangene Welt. Dort, wo der Stromnetzbetreiber APG rund 130 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung seines Umspannwerks investiert, machten Archäologen Entdeckungen, die selbst Experten staunen lassen – Spuren menschlichen Lebens aus mehr als 4000 Jahren Geschichte. Was zunächst nach gewöhnlicher Bauvorbereitung klang, entwickelte sich rasch zu einer Schatzsuche.