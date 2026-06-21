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14 Bananenschachteln

Archäologen gingen mit reicher „Beute“ nach Hause

Niederösterreich
21.06.2026 17:00
Bei der Modernisierung des Stromnetzes entdeckten Archäologen echte Schätze.
Bei der Modernisierung des Stromnetzes entdeckten Archäologen echte Schätze.(Bild: Martina Simon/Novetus)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Von Mark Perry und Petra Weichhart

In den Strom der Geschichte unserer Urahnen tauchten Forscher auf mehr als 30.000 Quadratmeter ein: In Sarasdorf bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich wurde eine alte Siedlung gefunden.

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Während in Sarasdorf bei Bruck an der Leitha die Energiewende Fahrt aufnimmt, öffnet sich unter den Baggern überraschend ein Fenster in eine längst vergangene Welt. Dort, wo der Stromnetzbetreiber APG rund 130 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung seines Umspannwerks investiert, machten Archäologen Entdeckungen, die selbst Experten staunen lassen – Spuren menschlichen Lebens aus mehr als 4000 Jahren Geschichte. Was zunächst nach gewöhnlicher Bauvorbereitung klang, entwickelte sich rasch zu einer Schatzsuche.

Auf einer Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern kamen Siedlungsreste aus der Bronze- und Eisenzeit sowie ein ausgedehntes römisches Grabensystem ans Tageslicht. Die Fundstücke füllten am Ende nicht weniger als 14 Bananenschachteln – unter Archäologen eine gebräuchliche Maßeinheit.

Der Henkelkrug ist nur ein Artefakt von Tausenden, die dem Boden entrissen wurden.
Der Henkelkrug ist nur ein Artefakt von Tausenden, die dem Boden entrissen wurden.(Bild: Martina Simon/Novetus)

Besonders beeindruckend ist ein fast vollständig erhaltener Henkelkrug der sogenannten Wieselburger Kultur. Das Gefäß – wohl in einem ebenfalls in Fragmenten entdeckten Brennofen erzeugt – wurde vor rund 3500 Jahren gefertigt und überdauerte im Boden des Brucker Beckens. Nach seiner Restaurierung gilt der Krug als eines der optischen Höhepunkte der Grabung.

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