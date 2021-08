Riesiger Flugsaurier bevölkerte einst Australien

Kiefer wurde bereits vor zehn Jahren entdeckt

Der Fossiliensucher Len Shaw hatte den Kiefer 2011 nordwestlich von Richmond entdeckt. Der Name der neuen Spezies Thapunngaka shawi leitet sich aus seinem Nachnamen und einer mittlerweile ausgestorbenen Sprache der Wanamara-Ureinwohner ab, in der die Worte „thapun“ und „ngaka“ so viel wie Speer-Maul bedeuteten.