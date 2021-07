Smartphones: Xiaomi verdrängt Apple von Platz zwei

Vom Herausforderer zum etablierten Anbieter

„Xiaomi steigert sein Überseegeschäft rasant“, sagte Ben Stanton von Canalys. „Zum Beispiel stiegen seine Lieferungen um mehr als 300 Prozent in Lateinamerika, 150 Prozent in Afrika und 50 Prozent in Westeuropa. Und während es wächst, entwickelt es sich weiter. Das Unternehmen wandelt sein Geschäftsmodell vom Herausforderer zum etablierten Anbieter (...). Das Unternehmen ist jedoch immer noch stark auf den Massenmarkt ausgerichtet, und im Vergleich zu Samsung und Apple ist sein durchschnittlicher Verkaufspreis etwa 40 bzw. 75 Prozent günstiger“.