Österreichs Tops und Flops bei Olympia 2020

+ Bettina Plank sorgte mit ihrer Bronzemedaille dafür, dass Österreich beim Debüt der Sportart Karate im Medaillenspiegel aufscheint. Vorerst wird es auch die einzige Medaille in dieser Sportart bleiben, denn 2024 in Paris ist die japanische Kampfkunst nicht im Programm. Die Vorarlbergerin kämpft normalerweise in der Kumite-Klasse bis 50 kg, bei den Sommerspielen musste sie es nach der Zusammenlegung mit der 55er-Klasse mit teilweise unbekannten Gegnerinnen aufnehmen.