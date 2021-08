„Oida Voda!“ Weißhaidingers „schöner Moment“

Ja, diese Medaille von Tokio allein wiegt wahrhaft wie Gold! Er ist der erste Österreicher, der in der olympischen Geschichte seit Athen 1896 in der Leichtathletik in einem Männer-Bewerb eine Medaille gewonnen hat. „Darauf bin ich natürlich stolz!“ Er hat Sportgeschichte geschrieben und stand dann gemeinsam mit den beiden Schweden Daniel Stahl (Gold) und Simon Pettersson (Silber) auf dem Podest. Selbst auf Silber hatten nur 32 Zentimeter gefehlt. Anderseits war es im Kampf um Bronze hauchdünn. Der Australier Matthew Denny war Luki noch bis auf fünf Zentimeter nahegekommen.