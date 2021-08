Ab 10.30 Uhr LIVE: Klettert Schubert zur Medaille?

Schubert stieg in der Quali als Gesamtvierter klar auf, der Modus vermittelt da einen etwas falschen Eindruck. Würde die Kombination mit dem Lead (Vorstieg) beginnen, hätte Schubert also einen Multiplikationsfaktor von 1 mitgenommen. Im schlechtesten Fall hätte also der Lead-Sieg mit bei 20 Teilnehmern gleich zwei 20. Rängen hochgerechnet werden können, was 400 Zähler ergeben würde. Schubert wäre damit aber aufgestiegen. Denn der achtplatzierte und somit letzte Finalist, der US-Amerikaner Nathaniel Coleman, hatte am Dienstag mit 550 angeschrieben. Nach Speed (12.), Bouldern (7.) und Lead (1.) waren es bei Schubert gerade einmal 84 Zähler.