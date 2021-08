Enttäuschte Pilz lässt ihren Tränen freien Lauf

Viel hat Jessica Pilz am Freitag nicht auf die Bronzemedaille beim Olympischen Kletterfinale gefehlt. Im Vorstieg fehlten lediglich zwei Griffe zum Edelmetall, so schaute am Ende nur der siebte Platz heraus. Die Österreicherin war nach dem Bewerb total enttäuscht und ließ ihren Tränen freien Lauf.