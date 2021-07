Lobnig besiegt Angst und verrät Erfolgsgeheimnis

Die 31-Jährige ist knapp vor Halbzeit der Spiele für den schon vierten österreichischen Podestrang bei diesen Spielen verantwortlich. Davor hatte Anna Kiesenhofer Gold im Rad-Straßenrennen gewonnen, zudem gab es im Judo Bronze durch Shamil Borchashvili und Silber durch Michaela Polleres. Lobnig jubelte im Ziel, streckte die Arme in die Höhe, strahlte übers ganze Gesicht. Eine Last fiel von ihr ab. „Das ist auf alle Fälle mein Karriere-Höhepunkt“, sagte sie. „Gestern war die Angst so groß, dass es noch einmal so endet wie in Rio (Olympia-Sechste 2016, Anm.). Ich war so k.o. nach dem Rennen (Semifinale, Anm.). Aber ich habe alles darangelegt, dass ich wieder fit werde. Ich habe mir gedacht, das ist im Endeffekt nur ein Kopfrennen, wer da vorne ist. Es war einfach Zeit, abzuliefern.“