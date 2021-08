Kurios: Bronzene Plank hatte Olympia-Zug verpasst

„Alles auf Matte lassen“

„Das war genau das, was wir in der Vorbereitung mit Betty trainierten“, sagte Karateverbands-Präsident Ewald Roth. Und Bettina bestätigte. „Ich habe einfach nur von Kampf zu Kampf gedacht, aber nie an eine mögliche Medaille. Ich wollte einfach alles auf der Matte lassen“, seufzte Plank. Und das tat sie. Sogar ihr Blut, denn sie holte sich auch eine blutige Lippe, als sie mit Siegen über Zhagirbay (Kas), gegen die sie eine schöne Revanche schaffte, und Sayed (Ägy) das Semifinale erreichte.