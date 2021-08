Karateka Plank wahrt mit Sieg Chance auf Medaille

Österreichs Karateka Bettina Plank hat am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Tokio ihren zweiten Kampf in der Kumite-Gewichtsklasse bis 55 kg gewonnen und damit die Chance auf den Aufstieg gewahrt. Einer 2:6-Niederlage gegen die Japanerin Miho Miyahara, Weltmeisterin von 2018 und Vizeweltmeisterin von 2016, folgte ein 4:3-Sieg gegen die 24-jährige Kasachin Moldir Schangbyrbay.