Felix Auböck über 1500 Meter Kraul Siebter

Österreichs Schwimm-Star Felix Auböck hat am Sonntag zum Abschluss der Olympia-Bewerbe im Aquatics Centre von Tokio über 1500 m Kraul Rang sieben belegt. Der 24-Jährige schlug in 15:03,47 Minuten an, womit er seinen am Freitag fixierten nationalen Rekord um 11,59 Sekunden verpasste.