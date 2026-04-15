Kaffee, getunktes Kipferl und noch immer Gänsehaut

Happy Birthday, Trixi Schuba! Zum 75. Geburtstag: Österreichs Eiskunstlauf-Legende über ihre Kinheit und ihre einzigartige Karriere. Plus: welchen Tipp sie jungen Sportlern mit auf den Weg gibt warum und ihre Liebe zu Hotdogs immer wieder für Gewichtsprobleme sorgte.
Das ist kein runder, also nichts Besonderes – der 80. Geburtstag kommt ja erst, dann wird auch richtig gefeiert.“
Linz, die Cafe-Konditorei Jindrak unweit des Domes: Trixi Schuba taucht beim „Krone“-Treffen zu ihrem „75er“ am Mittwoch das Kipferl im Kaffee ein. „Das mache ich gerne, vor allem beim Jindrak. Dieses Cafe und Linz bedeuten mir sehr viel“, betont die Eiskunstlauf-Ikone, die 1972 hier im Stadtzentrum – weil ihre Heimat Wien absagte – nach Olympia-Gold in Sapporo groß gefeiert wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.