Kaffee, getunktes Kipferl und noch immer Gänsehaut

Linz, die Cafe-Konditorei Jindrak unweit des Domes: Trixi Schuba taucht beim „Krone“-Treffen zu ihrem „75er“ am Mittwoch das Kipferl im Kaffee ein. „Das mache ich gerne, vor allem beim Jindrak. Dieses Cafe und Linz bedeuten mir sehr viel“, betont die Eiskunstlauf-Ikone, die 1972 hier im Stadtzentrum – weil ihre Heimat Wien absagte – nach Olympia-Gold in Sapporo groß gefeiert wurde.