„Danke, Wachid!“ - Borchashvili zu Tränen gerührt

Doch Wachid, der selber European-Open-Sieger (Oberwart 2020) ist, versorgte seinen Bruder auch so mit Tipps. „Er pushte mich so sehr, er gab mir Tipps, er glaubte an mich, Danke Wachid“, sagte der frischgebackene Bronzemedaillenträger aus Wels, der sich auch bei seinem älteren Bruder Kimran (unten im Bild) bedankte. Dann bedankte er sich bei allem, vom Landeshauptmann bis zum Judo-Präsidenten.