Mega-Empfang für Olympia-Held Lukas Weißhaidinger

Sensationeller Empfang für Österreichs Leichtathletik-Star Lukas Weißhaidinger auf dem Flughafen Schwechat! Müde, aber stolz präsentierte der 29-Jährige den vielen Fans in der Ankunftshalle seine historische Bronze-Medaille der Olympischen Spiele von Tokio. Von seinem Fanclub waren allein 60 Personen aus Taufkirchen in einem Bus rechtzeitig in Schwechat eingetroffen, um den Diskus-Helden zu begrüßen ...