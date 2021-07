Emotionales TV-Interview: Auböck kämpft mit Tränen

Schwimm-Star Felix Auböck hat am Donnerstag in seinem zweiten Olympia-Finale keine Chance auf eine Medaille vorgefunden. Nach Platz vier über 400 m war der Niederösterreicher am Donnerstag über die erstmals bei Sommerspielen geschwommenen 800 m als Siebenter in 7:49,14 Min. ohne Möglichkeit auf einen Podestplatz. Danach kämpfte er im ORF-Interview mit den Tränen.