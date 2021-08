Innsbruck: Schubert nach Olympia-Bronze empfangen

Kletter-Bronzemedaillengewinner Jakob Schubert ist am Samstagabend bei seiner Rückkehr aus Tokio von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Flughafen in Innsbruck empfangen worden. Der Regierungschef und der Sportreferent der Tiroler Landesregierung, Josef Geisler (ÖVP), beglückwünschten Schubert zu seinem Erfolg.