Spezieller Fahrbahnbelag und fünf Meter hohe Wand

In die Zielgerade geht die Errichtung der fünf Kilometer langen Lärmschutzwand an der A3 bei Großhöflein. Durch den Bau soll die Lebensqualität der Bevölkerung an der Autobahn gesteigert werden. Obwohl noch nicht ganz fertig, bringt die Schutzmaßnahme schon jetzt eine „hörbare“ Entlastung für die Gemeinde.