Der Borkenkäfer wütet in den Osttiroler Wäldern

Nicht nur in Kärnten wütet - wie berichtet - der Borkenkäfer. Auch große Teile der Schutzwälder in Osttirol sind von dem Schädling befallen. Für dessen Bekämpfung gibt es finanzielle Unterstützung vom Land Tirol. Mit Hilfe von Drohnen will man betroffene Gebiete schneller ausfindig machen.