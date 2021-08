Für den neuen Bildungsdirektor lässt man sich Zeit

Die wird sich mit einer Kategorisierung in „höchst geeignet / geeignet / nicht geeignet“ begnügen. Landeshauptmann Peter Kaiser muss sich dann für einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin entscheiden und diese(n) Bildungsminister Heinz Faßmann nennen. Der hat das Recht, die Nominierung abzulehnen, wird sich aber vor so einem Schritt hüten. Faßmann will sicher keinen Krieg mit einem Landeshauptmann.