Techniker jubelte Cops illegale Bitcoin-Mine unter

Illegale Bitcoin-Minen, die auf fremde Kosten digitales Geld erzeugen, werden immer wieder entdeckt. Zuletzt in der Ukraine, wo der Inlandsgeheimdienst SBU eine Mining-Farm in einer Lagerhalle aushob, in der 3800 PlayStation-4-Konsolen und 500 Grafikkarten liefen. Den Strom im Wert von bis zu 218.500 Euro pro Monat zweigten die Betreiber über manipulierte Stromzähler ab.