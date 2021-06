Tesla will nun doch wieder Bitcoin akzeptieren

Kehrtwende der Kehrtwende bei Tesla: Der Elektroautopionier wird laut Gründer und Unternehmenschef Elon Musk nun doch wieder Zahlungen in der Kryptowährung Bitcoin akzeptieren - allerdings nur unter Auflagen. Wenn sich zeige, dass ein angemessener Anteil von etwa 50 Prozent an erneuerbaren Energien bei der Bitcoin-Herstellung genutzt werde und es dabei zudem einen positiven Trend in diese Richtung gebe, werde Tesla auch wieder Bitcoin-Transaktionen erlauben, twitterte Musk am Sonntagabend.