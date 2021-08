Frau bemerkt Lottogewinn erst nach zwei Wochen

Wegen des Corona-Lockdowns in Sydney hat eine Australierin erst nach zwei Wochen bemerkt, dass sie Lotto-Millionärin geworden ist. Die Gewinnzahlen wurden bereits am 21. Juli gezogen, „aber wegen dieses ganzen Lockdowns hier, hatte ich den Lottoschein gar nicht kontrolliert“, zitierte der Sender 9News am Montag die Frau aus dem Vorort Fairfield.