Militär in Sydney überwacht verschärften Lockdown

Erst kürzlich wurde der bereits seit Ende Juni geltende Lockdown in der australischen Metropole Sydney um vier Wochen verlängert, nun wird die Maßnahme sogar noch in acht Stadtbezirken verschärft. Mehr als zwei Millionen betroffene Einwohner dürfen sich nur in einem Radius von fünf Kilometern um ihre Häuser aufhalten und müssen Masken tragen, wenn sie das Haus verlassen.