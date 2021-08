Berlin: Polizisten attackiert, Hunderte Festnahmen

In Berlin haben am Sonntag Tausende Menschen trotz Verbots gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert (sieeh Video oben). Dabei gab es auch Angriffe auf Einsatzkräfte und einen Gewerkschaftsvertreter. Insgesamt hätten mehr als 5000 Menschen an den Protesten teilgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Über den Tag verteilt seien mehr als 600 Menschen festgenommen worden.