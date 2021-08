Die Schwierigkeiten beginnen ganz oben. Ohne beste Kontakte in das Kanzleramt oder in die Büros der Landesregierungen kommt man im ORF nicht an die Spitze. Der Stiftungsrat, der formal die Entscheidung trifft, ist bestenfalls ein Witz. Für einen Chefposten im ORF muss man schon qualifiziert sein. Das reicht allerdings nicht. Eine kritische Haltung gegenüber der jeweiligen Kanzlerpartei hat dort noch nie wen in höchste Etagen katapultiert. Das ist alles kein Geheimnis. Die Regierenden wollen im ORF gut dastehen. Okay. Aber wer will dafür Gebühren bezahlen?