Pfiff und Biss: Ex-Schiri Steiner und Andy Ogris

In der 28. Episode von GELB-ROT – Der Fußball-Talk rückt das Schiedsrichterwesen in den Vordergrund. Ex-Schiedsrichter Thomas Steiner und Andy Ogris unterhalten sich mit Moderator Hannes Steiner und Experte Kurt Garger über den VAR und die Entwicklung der Unparteiischen. Außerdem werden die Wiener Klubs unter die Lupe genommen!