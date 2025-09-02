Rechtschreibung: Das sind die neuen Regeln

„Macht zur Regel, was sich bereits durchgesetzt hat“

Von Willkür kann bei der Entscheidung neuer Regeln jedenfalls nicht gesprochen werden, heißt es seitens des Österreichischen Bundesverlags. „Der Rechtschreibrat legt nicht willkürlich fest, wie etwas geschrieben wird. Stattdessen beobachtet er sehr genau, wie in deutschsprachigen Regionen Sprache verwendet wird. Er macht somit zur Regel, was sich bereits im Alltagsgebrauch durchgesetzt hat“, erklärt Christiane Pabst, Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs.