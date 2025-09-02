Rechtschreibung: Das sind die neuen Regeln

Auch wenn so manchem die Kenntnis der Regeln ganz generell abgesprochen wird – es gibt wieder Neuerungen in der deutschen Rechtschreibung. Und diese sind mit 1. September bereits in Kraft – welche das sind, lesen Sie hier.
Die neuen Regeln gelten in verschiedenen deutschsprachigen Ländern ab unterschiedlichen Zeitpunkten. In Österreich traten sie am 1. September 2025 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt läuft eine Übergangsfrist von zwei Jahren.
Doch wer entscheidet überhaupt, was sich ändert? Ein Gremium von etwa 40 Personen aus sieben deutschsprachigen Ländern bzw. Regionen, der sogenannte Rechtschreibrat, hat die neue Regeln zur Rechtschreibung beschlossen.
„Macht zur Regel, was sich bereits durchgesetzt hat“
Von Willkür kann bei der Entscheidung neuer Regeln jedenfalls nicht gesprochen werden, heißt es seitens des Österreichischen Bundesverlags. „Der Rechtschreibrat legt nicht willkürlich fest, wie etwas geschrieben wird. Stattdessen beobachtet er sehr genau, wie in deutschsprachigen Regionen Sprache verwendet wird. Er macht somit zur Regel, was sich bereits im Alltagsgebrauch durchgesetzt hat“, erklärt Christiane Pabst, Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs.
