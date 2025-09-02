Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler

Zudem sei die Teuerung für Pensionistenhaushalte besonders spürbar: Während die allgemeine Inflation im August bei 4,1 Prozent lag, belief sich die Preissteigerung in Haushalten älterer Menschen laut dem Institut für Höhere Studien bereits im Juli auf vier Prozent. Der Grund: Ältere seien stärker von steigenden Lebensmittel- und Gesundheitskosten betroffen. „Gerade in Zeiten ständig steigender Lebenshaltungskosten dürfen die Pensionistinnen und Pensionisten nicht die Verlierer sein“, betonte Korosec. Sie verwies auf die Durchschnittspensionen: 1527 Euro brutto bei Frauen und 2535 Euro brutto bei Männern. „Jeder Prozentsatz weniger ist eine de facto Pensionskürzung, die sich diese Menschen nicht leisten können.“