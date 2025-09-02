Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche berichten:

Bosse-Beben bei Bayern! Schmeißt Eberl selbst hin?

Fußball International
02.09.2025 11:33

Nach Bayerns Transfer-Chaos rumort es beim deutschen Rekordmeister angeblich hinter den Kulissen gewaltig! Sportvorstand Max Eberl soll bei einem Gipfeltreffen der Bayern-Bosse seinen Rücktritt angedeutet haben! 

0 Kommentare

„Das wäre ein Hammer! Droht dem FC Bayern das nächste Bosse-Beben?“, fragt die deutsche „Bild“-Zeitung. Grund: Eberl habe bei der Aufsichtsratssitzung vor acht Tagen den Eindruck hinterlassen, den Klub nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen zu wollen. Zu groß sei die Enttäuschung nach den Absagen von Florian Wirtz und Nick Woltemade während des chaotischen Transfer-Sommers gewesen.

(Bild: AP/Matthias Schrader)

Laut der Mühnchen „tz“ stieß Eberl auch bitter auf, dass er Spieler lediglich auf Leihbasis engagieren durfte. Nicht jeder kann sich vollumfänglich mit dem knallharten Sparkurs von Präsident Herbert Hainer und den beiden Aufsichtsratsmitgliedern Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge identifizieren, heißt es dort.

Lesen Sie auch:
England statt München
So reagiert der FC Bayern auf den Woltemade-Knall
29.08.2025
16,5 Mio. für ein Jahr
Jackson kurz vor Fristende doch noch zum FC Bayern
01.09.2025

Leihe für 16,5 Millionen Euro
Fest steht: Nach den Abgängen von Leroy Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Paul Wanner und Mathys Tel blieb Eberl nach der Sitzung nur noch die Zitter-Leihe von Nicolas Jackson kurz vor Fristende. Die Bayern soll Chelsea 16,5 Millionen Euro als Leihgebühr für ein Jahr überweisen. Ob eine Kaufoption besteht, teilte der Klub nicht mit ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Max EberlFlorian Wirtz
Bayern
FC Bayern München
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
229.034 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
199.549 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
131.299 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2419 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2316 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1219 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Fußball International
In letzter Minute
Bayern München schickt Juwel in die Premier League
Deutsche berichten:
Bosse-Beben bei Bayern! Schmeißt Eberl selbst hin?
Ten Hag musste gehen
Rekord-Rauswurf kostete Bayer 100.000 € pro Tag
Wechsel in die Türkei
Ära zu Ende! Prominenter Abschied bei ManCity
Herzog irritiert:
Bayerns Jugend „läuft nicht nur auf Fersen herum“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf