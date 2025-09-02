Bosse-Beben bei Bayern! Schmeißt Eberl selbst hin?

„Das wäre ein Hammer! Droht dem FC Bayern das nächste Bosse-Beben?“, fragt die deutsche „Bild“-Zeitung. Grund: Eberl habe bei der Aufsichtsratssitzung vor acht Tagen den Eindruck hinterlassen, den Klub nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen zu wollen. Zu groß sei die Enttäuschung nach den Absagen von Florian Wirtz und Nick Woltemade während des chaotischen Transfer-Sommers gewesen.