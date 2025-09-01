Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Musst Schwein essen“

Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken

Oberösterreich
01.09.2025 06:00
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ein gerichtliches Nachspiel hat ein Wochenmarktbesuch für einen 66-Jährigen im Innviertel. Der Mann soll dort laut Anklage verbal und körperlich auf eine Frau mit Kopftuch losgegangen sein. Außerdem soll er versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter in den Mund zu stecken.

0 Kommentare

Vollkommen ausgezuckt soll ein 66-Jähriger sein, als er am Wochenmarkt in Schärding auf eine Frau mit Kopftuch traf. Für den Beschuldigten hat der Vorfall vom 17. April dieses Jahres am Mittwoch diese Woche jedenfalls ein Nachspiel am Landesgericht Ried. Laut Anklage soll der Mann sein Opfer beschimpft haben, indem er rief: „Du schaust scheiße aus! Scheiß Allah! Scheiß Islam!“.

Drei Faustschläge ins Gesicht
Es blieb allerdings nicht nur bei den verbalen Entgleisungen. Er soll anschließend die Frau mit Gewalt gepackt und versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter in den Mund zu stecken: „Ich esse Schwein, jetzt musst du auch Schwein essen!“ Auch danach soll der 66-Jährige nicht von der Muslima abgelassen haben.

Nachdem er ihr den Arm verdreht und gedroht haben soll, ihr die Hand abzuhacken, soll er ihr zum Schluss drei Faustschläge ins Gesicht verpasst haben. Wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung drohen dem Innviertler bis zu zwei Jahre Haft.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
„Musst Schwein essen“
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
Erneut Attacken in OÖ
Radfahrerin und Jogger wurden von Hunden gebissen
Mit Gartenschlauch
40-Jähriger wollte Hausdach reinigen und stürzt ab
Kommt er nach OÖ?
Warum Elch „Emil“ das Lieblingstier der FPÖ ist
1x1 des Zusammenlebens
Hausordnung für Zuwanderer in OÖ nimmt Formen an
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine