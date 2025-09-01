Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken

Drei Faustschläge ins Gesicht

Es blieb allerdings nicht nur bei den verbalen Entgleisungen. Er soll anschließend die Frau mit Gewalt gepackt und versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter in den Mund zu stecken: „Ich esse Schwein, jetzt musst du auch Schwein essen!“ Auch danach soll der 66-Jährige nicht von der Muslima abgelassen haben.