Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken

Ein gerichtliches Nachspiel hat ein Wochenmarktbesuch für einen 66-Jährigen im Innviertel. Der Mann soll dort laut Anklage verbal und körperlich auf eine Frau mit Kopftuch losgegangen sein. Außerdem soll er versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter in den Mund zu stecken.
Vollkommen ausgezuckt soll ein 66-Jähriger sein, als er am Wochenmarkt in Schärding auf eine Frau mit Kopftuch traf. Für den Beschuldigten hat der Vorfall vom 17. April dieses Jahres am Mittwoch diese Woche jedenfalls ein Nachspiel am Landesgericht Ried. Laut Anklage soll der Mann sein Opfer beschimpft haben, indem er rief: „Du schaust scheiße aus! Scheiß Allah! Scheiß Islam!“.
Drei Faustschläge ins Gesicht
Es blieb allerdings nicht nur bei den verbalen Entgleisungen. Er soll anschließend die Frau mit Gewalt gepackt und versucht haben, ihr ein Stück Frankfurter in den Mund zu stecken: „Ich esse Schwein, jetzt musst du auch Schwein essen!“ Auch danach soll der 66-Jährige nicht von der Muslima abgelassen haben.
Nachdem er ihr den Arm verdreht und gedroht haben soll, ihr die Hand abzuhacken, soll er ihr zum Schluss drei Faustschläge ins Gesicht verpasst haben. Wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung drohen dem Innviertler bis zu zwei Jahre Haft.
