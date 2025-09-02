Rekord-Rauswurf kostete Bayer 100.000 € pro Tag

Führung in Überzahl verspielt

Ten Hag hatte erst in diesem Sommer die Nachfolge von Meistermacher Xabi Alonso angetreten. Der 55-Jährige verlor sein erstes Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim von Christian Ilzer (1:2) und musste in der zweiten Runde ein peinliches 3:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Im Weserstadion gab Bayer in Überzahl noch eine 3:1-Führung aus der Hand.