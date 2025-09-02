Vorteilswelt
Ten Hag musste gehen

Rekord-Rauswurf kostete Bayer 100.000 € pro Tag

Bundesliga
02.09.2025 11:31
Erik ten Hag
Erik ten Hag(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Ein teures Missverständnis! Nach seinem Rekord-Rauswurf nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen erhält Trainer Erik ten Hag eine satte Abfindung von Bayer Leverkusen.

0 Kommentare

Wie die „Sport Bild“ berichtet, bekommt der Niederländer nach seiner Kündigung knapp fünf Millionen Euro. Mit seinem Gehalt, das er in seinen zwei Monaten Amtszeit kassiert hatte, erhielt er insgesamt rund sechs Millionen Euro für 60 Tage Arbeit. Heißt: 100.000 Euro pro Tag!

Führung in Überzahl verspielt
Ten Hag hatte erst in diesem Sommer die Nachfolge von Meistermacher Xabi Alonso angetreten. Der 55-Jährige verlor sein erstes Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim von Christian Ilzer (1:2) und musste in der zweiten Runde ein peinliches 3:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Im Weserstadion gab Bayer in Überzahl noch eine 3:1-Führung aus der Hand.

Lesen Sie auch:
Nach Blitz-Rauswurf
„Beispiellos!“ Ten Hag tritt gegen Leverkusen nach
02.09.2025
Nach nur zwei Spielen
Beben in Leverkusen! Ten Hag muss Posten räumen
01.09.2025

Für Ten Hag war somit bereits nach zwei Ligaspielen wieder Schluss bei den Rheinländern – das ist ein neuer Tiefstwert in Deutschland! Diese Entscheidung traf der Gesellschafterausschuss, das Aufsichtsgremium des Werksklubs, auf Empfehlung der Geschäftsführung von Bayer. Die Trainingsarbeit werde vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.

Folgen Sie uns auf