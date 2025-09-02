„Krone“-Leser bezwingen unseren Teamtorhüter!

LASK verlängert mit Kapitän Sascha Horvath
Vertrag bis 2028
Tooorrrr! „Krone“ und der ÖFB machten Unmögliches möglich: Zwei Leser forderten im ÖFB-Camp in Windischgarsten Teamtorhüter Alexander Schlager in einem Elfmeterschießen – und das Duo aus dem Mühlviertel bzw. aus Gerasdorf zeigte sich dabei durchaus treffsicher . . .
Elferschießen – es ist ein Roulette in Fußballschuhen. Ein Duell der Nerven, bei dem Ball und Tor zu Wahrheiten werden. Wer trifft, ist Held – wer verschießt, wird oft sogar zum personifizierten Drama für eine ganze Nation. Es ist ein ewig faszinierender Kampf eins gegen eins.
