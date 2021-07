ÖVP-internes Rennen um Landesdirektor beim ORF

In allen Bundesländern steigt in puncto ORF die Nervosität. So auch in Salzburg. Denn wenn der neue Chef am Wiener Küniglberg einmal gewählt ist, werden auch die Posten für die Landesdirektoren ausgeschrieben. Das gilt natürlich auch für Salzburg. Die Entscheidung über den neuen Chef im Landesstudio fällt am 16. September.