„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
Oberster Zöllner:
Seit dem Abriss des markanten Grenzgebäudes am Walserberg hat sich dort viel getan. Die abgeschafften Kontrollen sind aber längst wieder zurück und mit ihnen der Stau. Albin Kühnel (88), früher oberster Zöllner am Walserberg, blickt auf sein Leben am Walserberg zurück.
Kindheitserinnerungen werden bei vielen Salzburgern noch heute wach, wenn sie den Walserberg passieren. Egal, ob am kleinen Übergang oder am großen mit dem bekannten Brückengebäude über die Autobahn. Beide lassen an günstiges Einkaufen im benachbarten Bayern, Lotto-Spielen und eine gewisse Art von neuer Welt zurückblicken. Am Weg über die Grenze stand man schon damals im Stau.
