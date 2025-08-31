„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“

Kindheitserinnerungen werden bei vielen Salzburgern noch heute wach, wenn sie den Walserberg passieren. Egal, ob am kleinen Übergang oder am großen mit dem bekannten Brückengebäude über die Autobahn. Beide lassen an günstiges Einkaufen im benachbarten Bayern, Lotto-Spielen und eine gewisse Art von neuer Welt zurückblicken. Am Weg über die Grenze stand man schon damals im Stau.