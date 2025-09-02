Vorteilswelt
Herzschmerz in Monaco

Jazmin Grace Grimaldi: Trennung von Rocker-Neffen

Royals
02.09.2025 12:26
Mellencamp und Grimaldi 2023 bei der Premiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ in ...
Mellencamp und Grimaldi 2023 bei der Premiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ in Berlin(Bild: AEDT / Action Press / picturedesk.com)

Trennung nach fast einem Jahrzehnt Liebe! Jazmin Grace Grimaldi (32), die älteste Tochter von Fürst Albert von Monaco, hat sich Berichten zufolge von ihrem langjährigen Freund Ian Mellencamp (39) getrennt – dem Neffen von US-Rocklegende John Cougar Mellencamp.

 

Wie es heißt, ging die Beziehung der Schauspielerin und des Sängers nach rund neun Jahren in die Brüche. „Sie haben sich gegenseitig stark beeinflusst, aber nun ist es Zeit, getrennte Wege zu gehen“, verriet ein Insider.

Schon länger hatten Fans spekuliert: In den sozialen Medien fehlten gemeinsame Auftritte, und die Zuneigung schien abgekühlt. Im Juni und Juli zeigte sich die Enkelin von Grace Kelly, von der sie ihren zweiten Namen bekommen hat, jedenfalls solo im Urlaub – und sexy im Bikini!

Falscher Alarm
Ein geheimnisvoller Ring hatte kurzzeitig sogar Verlobungsgerüchte befeuert – doch nun ist klar: falscher Alarm.

Dabei hatten sich Jazmin und Ian einst ganz öffentlich ihre Liebe erklärt. 2017 machten sie ihre Beziehung offiziell, küssten sich auf Instagram und begleiteten einander zu Events – sogar nach Monaco, wo Mellencamp in der VIP-Loge der Monte Carlo Masters Fürst Albert kennenlernte. 

Musik verband das Paar ebenfalls: Gemeinsam veröffentlichten sie 2020 das Duett „Thankful“, ein Song voller weihnachtlicher Stimmung, in dem ihre Stimmen harmonisch verschmolzen.

Nun aber das Aus. Während Jazmin ihre Karriere als Sängerin und Schauspielerin weiterverfolgt, bleibt Ian der Musik treu – auch wenn er nicht an die Berühmtheit seines Onkels heranreicht. 

Porträt von krone.at
krone.at
