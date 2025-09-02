Zweifacher Vater stürzte am Mont Blanc in Tod

Der Unfall war am 23. August passiert: Die regionale französische Tageszeitung Le Dauphiné libéré berichtete: „Die Tragödie ereignete sich am Nachmittag. Mitglieder des Bergrettungsteams von Chamonix begaben sich zum Bosses-Grat, konnten jedoch nur noch den Tod eines 38-jährigen Mannes österreichischer Herkunft feststellen. Der Mann war beim Abstieg auf diesem Gipfelgrat der Normalroute des Mont Blanc auf der französischen Seite abgestürzt. Er fiel mehrere Dutzend Meter vom Grat entfernt in einer Höhe von etwa 4600 Metern. Sein Kletterpartner hatte sich am frühen Nachmittag entschlossen, umzukehren.“