Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemeinde geschockt

Zweifacher Vater stürzte am Mont Blanc in Tod

Oberösterreich
02.09.2025 12:06
Der Mont Blanc gehört zu den alpinistischen Highlights in Europa
Der Mont Blanc gehört zu den alpinistischen Highlights in Europa(Bild: AFP)

Die Innviertler 1300-Einwohner-Gemeinde Mining steht unter Schock: Ein zweifacher Familienvater (38) starb bei einem Alpinunfall am Mont Blanc. 

0 Kommentare

Der Unfall war am 23. August passiert: Die regionale französische Tageszeitung Le Dauphiné libéré berichtete: „Die Tragödie ereignete sich am Nachmittag. Mitglieder des Bergrettungsteams von Chamonix begaben sich zum Bosses-Grat, konnten jedoch nur noch den Tod eines 38-jährigen Mannes österreichischer Herkunft feststellen. Der Mann war beim Abstieg auf diesem Gipfelgrat der Normalroute des Mont Blanc auf der französischen Seite abgestürzt. Er fiel mehrere Dutzend Meter vom Grat entfernt in einer Höhe von etwa 4600 Metern. Sein Kletterpartner hatte sich am frühen Nachmittag entschlossen, umzukehren.“

„Bei uns kennt ein jeder jeden“
So weit der Bericht aus Frankreich: Der Mininger Bürgermeister Josef Zechmeister sagt: „In so einer kleinen Gemeinde wie bei uns kennt sich fast jeder untereinander. Da ist die Bestürzung natürlich groß, noch dazu wenn es ein gebürtiger Mininger ist.“

440 virtuelle Gedenkkerzen
Der verstorbene Sportler hinterlässt neben seiner Ehefrau zwei Kinder im Volksschul- und Kindergartenalter. Die Urnenbeisetzung ist für 6. September geplant. Wie groß die Trauer um den 38-Jährigen ist, zeigt auch die Homepage des Bestatters. Es wurden 440 virtuelle Gedenkkerzen angezündet.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
229.034 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
199.549 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
131.299 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2419 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2316 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1219 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
„Erlebnis einzigartig“
„Krone“-Leser bezwingen unseren Teamtorhüter!
Gemeinde geschockt
Zweifacher Vater stürzte am Mont Blanc in Tod
Marktamt macht ernst
Warum „Nicht-Aufsperren“ hier teuer werden kann
Gerichte entscheiden
Hotelbau trotz negativem Bescheid nicht vom Tisch
Krone Plus Logo
So geht‘s Brauereien
Minus bei Bier-Produktion: „Leute trinken weniger“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf