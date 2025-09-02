Rangnick bangt um Schmid und freut sich über Wöber

Den Offensivmann von Werder Bremen plagen laut ÖFB-Angaben weiterhin Probleme mit der Nackenmuskulatur. Aus Gründen der Belastungssteuerung standen am Dienstag in Windischgarsten Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer und Phillipp Mwene, die am Sonntag alle im Ligaeinsatz waren, nicht auf dem Trainingsplatz.