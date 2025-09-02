Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spesen und Körberlgeld

Trotz Aus: So profitiert WAC von der Europa-Quali

Kärnten
02.09.2025 13:00
Gütlbauer wird sich auch nach der Teampause statt Polster präsentieren können.
Gütlbauer wird sich auch nach der Teampause statt Polster präsentieren können.(Bild: Pessentheiner Florian)

Das Aus in der Europa League war für den WAC sportlich eine herbe Enttäuschung. Doch zumindest finanziell geht der Kärntner Bundesliga-Klub alles andere als leer aus. . .

0 Kommentare

Zeit zum Durchschnaufen. Zwei Tage am Stück frei, dazu dann auch das Wochenende frei – WAC-Trainer Didi Kühbauer weiß genau, dass nach der Härtephase mit neun Pflichtspielen in 30 Tagen sowohl körperliche, als auch mentale Regeneration enorm wichtig ist. „Sie sollen ruhig ein paar Tage nicht an Fußball denken.“

Rene Renner spielte als einziger WAC-Kicker alle neun Partien durch.
Rene Renner spielte als einziger WAC-Kicker alle neun Partien durch.(Bild: Pessentheiner Florian)

Wobei es ohnehin nicht alle so gut haben: Alessandro Schöpf wurde gleich noch Sonntag, nach dem 1:1 bei der WSG Tirol, von einem ÖFB-Chauffeur in Innsbruck abgeholt und ins Teamcamp nach Windischgarsten gekarrt, Kapitän Baumgartner, Piesinger und Pink absolvieren in dieser Woche den B-Lizenz-Trainerkurs in Lindabrunn.

Sportlich knabbert man natürlich noch immer am so bitteren K.o. in der Europacup-Quali. Finanziell gibt’s aber keine Sorgen: Wer wie die Wolfsberger die 3. Qualifikations-Runde und die Play off absolvierte, die Liga-Phase aber verpasste, erhält von der UEFA rund 900.000 €. Da sind alle Spesen gedeckt und ein nettes „Körberlgeld“ bleibt auch noch.

Terminplan steht
Bis zum Beginn der Winterpause am 14. Dezember erwarten den WAC im Bestfall noch 14 Partien – so man die Cup-Hürde Reichenau/Innsbruck am 16. September planmäßig nimmt.

Da der Liga-Spielplan heuer nach der Hinrunde erstmals nicht „gedreht“, sondern bunt neu zusammengewürfelt wurde, spielen die „Wölfe“ in den letzten 12 Runden 2025 gleich zweimal gegen Salzburg, Hartberg und Ried (siehe „Fahrplan“ unten).

DER WAC-„FAHRPLAN“ BIS ZUR WINTERPAUSE

Sa, 13. Sep. WAC – Salzburg 17.00

Di, 16. Sep. Reichenau/I. – WAC 18.00 (ÖFB-Cup)

Sa, 20. Sep. Hartberg – WAC 17.00

Sa, 27. Sep. WAC – LASK 17.00

Sa,  4. Okt. GAK – WAC 17.00

Sa, 18. Okt. WAC – Ried 17.00

So, 26. Okt. Sturm – WAC 14.30

28./30. Okt. ÖFB-Cup, Achtelfinale 

So,  2. Nov. WAC – WSG Tirol 14.30

Sa,  8. Nov. WAC – Hartberg 17.00

Sa, 22. Nov. Altach – WAC 17.00

Sa, 29. Nov. Ried – WAC 17.00

So,  7. Dez. WAC – Austria Wien 14.30

So, 14. Dez. Salzburg – WAC 14.30

„Heimkehr“ nach London
Einen Großteil seiner Ausbildung hat Thierno Ballo – unterbrochen von einem freudlosen Halbjahr bei Rapid – bei Chelsea genossen, seit Sonntagnacht ist er nun wieder in der schrillen englischen Metropole, absolvierte am Montag die medizinischen Tests bei Zweitligist Millwall.

2022, als ihn WAC von Chelsea ablösefrei holte, hatte sein Marktwert 700.000 € betragen, mittlerweile hält Thierno (der sich mit 28 Bundesliga-Toren in drei Jahren auf den dritten Platz der ewigen WAC-Schützenliste hinaufgeschossen hat!) bei fünf Millionen €. Sein Vertrag bei den Lavanttalern läuft noch bis 2027.

Porträt von Konrad Lenz
Konrad Lenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
229.080 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
200.671 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
135.919 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2434 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2428 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1221 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Kärnten
Kammerlichtspiele
Von Rock bis Rezitation: Ein Potpourri der Genres
Spesen und Körberlgeld
Trotz Aus: So profitiert WAC von der Europa-Quali
„KärnThema“
1,66 Prozent für die Stadt – der Rest fürs Land
Abenteuer Lesen
Lustige Tiergeschichten mit viel Töröö und Kakadu
Neue Managerin
Kärntnerin tauscht Wörthersee gegen US-Skigebiet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf