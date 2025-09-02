Trotz Aus: So profitiert WAC von der Europa-Quali

Sportlich knabbert man natürlich noch immer am so bitteren K.o. in der Europacup-Quali. Finanziell gibt’s aber keine Sorgen: Wer wie die Wolfsberger die 3. Qualifikations-Runde und die Play off absolvierte, die Liga-Phase aber verpasste, erhält von der UEFA rund 900.000 €. Da sind alle Spesen gedeckt und ein nettes „Körberlgeld“ bleibt auch noch.