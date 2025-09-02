LASK verlängert mit Kapitän Sascha Horvath

Glasner setzte sich durch – Kapitän trat zurück
Kapitän Sascha Horvath hat sich bis Sommer 2028 an Fußball-Bundesligist LASK gebunden. Wie der Tabellenzehnte am Dienstag bekanntgab, verlängerte der 29-jährige Mittelfeldmotor seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr.
Horvath, der aus der Jugend von Austria Wien stammt, absolvierte für die Linzer seit 2021 154 Pflichtspiele (28 Tore, 23 Assists), kickte davor auch für Sturm Graz, Hartberg, Wacker Innsbruck und Dynamo Dresden in der 2. deutschen Liga.
