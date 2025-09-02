Vorteilswelt
Vertrag bis 2028

LASK verlängert mit Kapitän Sascha Horvath

Bundesliga
02.09.2025 12:40
Sascha Horvath bleibt bis 2028 beim LASK.
Sascha Horvath bleibt bis 2028 beim LASK.(Bild: LASK)

Kapitän Sascha Horvath hat sich bis Sommer 2028 an Fußball-Bundesligist LASK gebunden. Wie der Tabellenzehnte am Dienstag bekanntgab, verlängerte der 29-jährige Mittelfeldmotor seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr. 

0 Kommentare

Horvath, der aus der Jugend von Austria Wien stammt, absolvierte für die Linzer seit 2021 154 Pflichtspiele (28 Tore, 23 Assists), kickte davor auch für Sturm Graz, Hartberg, Wacker Innsbruck und Dynamo Dresden in der 2. deutschen Liga.

Porträt von krone Sport
krone Sport
