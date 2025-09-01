Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt

Wie die „Krone“ erfuhr, sind Schlagerstar Melissa Naschenweng und Jung-Unternehmer Toni Gabalier getrennt. Seit ihrem ersten offiziellen Auftritt im Sommer 2023 sah man das Paar nur selten gemeinsam. Woran es gescheitert haben dürfte und seit wann die beiden schon nicht mehr liiert sind. . .
Gemunkelt wurde schon länger darüber, jetzt dürfte es aber endgültig zu viel für beide Parteien gewesen sein: Schlagerstar Melissa Naschenweng (35) und ihr Partner Toni Gabalier sind kein Paar mehr. Der Jung-Unternehmer (seine Brüder sind Charts-Gigant Andreas Gabalier und TV-Star Willi Gabalier) und die Kärntnerin sind getrennt.
Es klappte einfach nicht mehr
Privates wolle man privat halten, hieß es da stets in der Vergangenheit. Doch vor allem bei so einer exponierten Person, wie es Naschenweng ist, wollen die Fans wissen, wie es ihrem Idol geht. Und so war es am Ende des Tages dennoch in Erfahrung zu bringen, dass es zwischen ihnen nicht mehr geklappt hat.
Von Anfang an dürfte es nicht einfach gewesen sein für sie, eine „Konstante“ in ihre Beziehung bringen zu können, denn Gabalier ist ständig mit seinen Unternehmungen beschäftigt und „Naschi“, wie sie ihre fast 350.000 Follower auf Instagram liebevoll nennen, war und ist ständig auf Achse. Ein Konzert nach dem anderen, oft viele Tage nicht daheim... war es da eigentlich nur eine Frage der Zeit?
Schade ist es auf jeden Fall, denn somit verliert die heimische Society ein hübsches Paar mit zwei klingenden Namen. Doch der Schlussstrich dürfte unausweichlich gewesen sein, denn zuletzt war es laut Insiderinnen und Insidern nur noch ein „On“ und „Off“ zwischen ihnen. Vor kurzem dann soll der endgültige Schlussstrich gezogen worden sein ...also somit mitunter das Beste (?) für beide, die nun wieder offen für Neues sein können.
