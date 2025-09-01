Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ende für fesches Paar

Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt

Adabei Österreich
01.09.2025 16:00
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich gemeinsam auf.(Bild: Andreas Tischler)

Wie die „Krone“ erfuhr, sind Schlagerstar Melissa Naschenweng und Jung-Unternehmer Toni Gabalier getrennt. Seit ihrem ersten offiziellen Auftritt im Sommer 2023 sah man das Paar nur selten gemeinsam. Woran es gescheitert haben dürfte und seit wann die beiden schon nicht mehr liiert sind. . .

0 Kommentare

Gemunkelt wurde schon länger darüber, jetzt dürfte es aber endgültig zu viel für beide Parteien gewesen sein: Schlagerstar Melissa Naschenweng (35) und ihr Partner Toni Gabalier sind kein Paar mehr. Der Jung-Unternehmer (seine Brüder sind Charts-Gigant Andreas Gabalier und TV-Star Willi Gabalier) und die Kärntnerin sind getrennt.

Es klappte einfach nicht mehr
Privates wolle man privat halten, hieß es da stets in der Vergangenheit. Doch vor allem bei so einer exponierten Person, wie es Naschenweng ist, wollen die Fans wissen, wie es ihrem Idol geht. Und so war es am Ende des Tages dennoch in Erfahrung zu bringen, dass es zwischen ihnen nicht mehr geklappt hat.

Zuletzt sollen die beiden eine „On“-„Off“-Beziehung geführt haben. Es reichte offenbar zwischen ...
Zuletzt sollen die beiden eine „On“-„Off“-Beziehung geführt haben. Es reichte offenbar zwischen Naschenweng und Gabalier nicht mehr für mehr aus.(Bild: zVg)

Von Anfang an dürfte es nicht einfach gewesen sein für sie, eine „Konstante“ in ihre Beziehung bringen zu können, denn Gabalier ist ständig mit seinen Unternehmungen beschäftigt und „Naschi“, wie sie ihre fast 350.000 Follower auf Instagram liebevoll nennen, war und ist ständig auf Achse. Ein Konzert nach dem anderen, oft viele Tage nicht daheim... war es da eigentlich nur eine Frage der Zeit?

Lesen Sie auch:
Liebes-Outing!
Naschenweng und Gabalier: „Ja, wir sind ein Paar!“
15.07.2023
Heimliche Pläne?
Das sagt Naschenweng zu Heirat mit Gabalier
22.08.2024

Schade ist es auf jeden Fall, denn somit verliert die heimische Society ein hübsches Paar mit zwei klingenden Namen. Doch der Schlussstrich dürfte unausweichlich gewesen sein, denn zuletzt war es laut Insiderinnen und Insidern nur noch ein „On“ und „Off“ zwischen ihnen. Vor kurzem dann soll der endgültige Schlussstrich gezogen worden sein ...also somit mitunter das Beste (?) für beide, die nun wieder offen für Neues sein können.  

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Adabei Österreich
Ende für fesches Paar
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
Nach 28 Jahren
RTL-Star Katja Burkard hat Hans Mahr geheiratet
Neradin, Kukident & Co
Alex Kristan würde für Silver-Ager-Produkte werben
„Frankenstein“
Grantig? Christoph Waltz wortkarg in Venedig
Stolzer Hundepapa
Thomas Brezina im Glück: „Jippy“ ist endlich da!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine