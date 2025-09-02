EHEC-Alarm in Deutschland: 22 Infektionen gemeldet

Die neuen Krankheitsfälle traten ausschließlich in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald auf. Diagnostiziert wurde die Infektion bei zwei Kindern im Alter zwischen einem und 13 Jahren sowie bei drei Erwachsenen zwischen 67 und 79 Jahren. Zwei der erwachsenen Patienten müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Die genaue Ursache für die gehäuften Infektionen im Nordosten Deutschlands ist immer noch nicht bekannt.