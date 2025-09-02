Bayern München schickt Juwel in die Premier League

Während sich der FC Bayern mit Chelseas Nicolas Jackson Verstärkung aus der Premier League holte, schickten die Münchner wohl mit Jonah Kusi-Asare wiederum einen Hoffnungsträger auf die Insel. Englischen Medienberichten zufolge wechselt der 18-jährige Schwede leihweise zum FC Fulham.
Unmittelbar vor Ende des Sommer-Transferfensters sollen die beiden Vereine den Deal Montagnacht noch in trockene Tücher gebracht haben. Der Wechsel drohte bereits zu scheitern, nachdem es offenbar zu Komplikationen mit den Unterlagen gekommen war.
Seit 2024 steht Kusi-Asare beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, beim 4:0-Testsieg gegen Tottenham erzielte der junge Stürmer Anfang Juli sein erstes Tor für die Profis, auch gegen die Grasshoppers Zürich war er erfolgreich.
